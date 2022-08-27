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Россиянину дали 15 лет за убийство бабушки ради телевизора и 2,5 тысячи рублей

«КП»: в Челябинске мужчине осудили на 15 лет за убийство бабушки из корыстных побуждений

Фото: pixabay.com

В Челябинске 25-летнего местного жителя приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство 71-летней бабушки из корыстных побуждений. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Преступление произошло в августе прошлого года. Россиянин был пьян и под действием наркотиков пришел в квартиру своей бабушки и потребовал дать ему денег на очередную дозу. 71-летняя пенсионерка ему отказала, тогда мужчина напал на нее и начал бить металлическим ключом и ножом. После этого он начал душить бабушку резиновой трубкой от медицинского тонометра, однако трубка порвалась, и он продолжил душить ее найденным на месте шнуром. После этого он забрал 2500 рублей и телевизор, который сдал в ломбард за 3107 рублей.

Челябинский областной суд назначил мужчине наказание в 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщила изданию старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Ранее в Красноярске четырех фигурантов в возрасте от 19 до 23 лет осудили за убийство 16-летней девушки, насильственные действия сексуального характера, грабеж, угрозы убийством, истязание и похищение человека. Троим молодым людям назначили сроки от 17 до 20 лет колонии строгого режима, их сообщницу осудили на 10 лет. Дело пятого соучастника, заключившего досудебное соглашение, находится в суде.

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Марина Совина
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