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В Европе выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей

BI: в Европе выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей

Фото: Achudh Krishna / Unsplash

В Европе выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей. Об этом сообщает Business Insider (BI).

Отмечается, что таким образом европейцы пытаются подготовиться к огромным счетам за энергию предстоящей зимой.

Так, жители Германии за шесть месяцев приобрели на 35 процентов больше обогревателей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В Великобритании было продано почти в 13 раз больше одеял с электрическим подогревом, чем за весь 2021-й. Также известно, что и в Швейцарии значительно выросли продажи обогревателей.

По данным издания, жители Европы ищут способы не включать системы отопления в своих домах.

Ранее Bloomberg сообщал, что в Европе начались веерные отключения электричества из-за обострения энергетического кризиса. Первой страной Европы, где власти пошли на такой шаг, оказалась самопровозглашенная республика Косово. Электричество в населенных пунктах стали отключать на 120 минут каждые шесть часов. Исключение действует только для критически важных объектов инфраструктуры, например для больниц.

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Марина Совина
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