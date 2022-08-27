Диетолог раскрыла главный вред жвачки

Диетолог Щетинина заявила, что из-за жвачки могут возникнуть проблемы с ЖКТ

Диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина в беседе с Ura.ru раскрыла, какой главный вред здоровью может нанести использование жвачки. По словам специалиста, из-за нее во рту размножается бактериальная флора, а также могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

«Обычно после каждого приема пищи нужно прополоскать рот либо раствором, либо почистить зубы. Если нет возможности, тогда можно использовать резинку. Две минуты и выплюнул. У нее цель именно очищение полости рта от каких-то микроорганизмов. Но если вы будете бесконечно жевать резинку, а там в составе есть углеводы, то кроме повышения сахара в крови она будет давать размножение бактериальной флоры», — заявила медик.

Она добавила, что жвачка провоцирует заболевания ЖКТ. Щетинина пояснила, что постоянное использование жевательной резинки чревато возникновением в организме слишком большого количества углеводов, что в итоге будет вызывать дискомфорт.

Ранее врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов развеял популярный миф из детства о жвачке. Он заявил, что этот продукт выйдет из организма естественным путем, если его проглотить, и не сможет прилипнуть к стенкам кишечника и навредить организму.