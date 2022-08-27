Американец захотел купить чужого ребенка за 100 тысяч долларов и был арестован

WESH: во Флориде арестовали мужчину за попытку купить чужого ребенка за 100 тысяч долларов

В одном из продуктовых магазинов штата Флорида, США, 85-летний Хеллмут Колб был арестован за попытку купить чужого ребенка. Об этом сообщает телеканал WESH со ссылкой на данные полиции города Порт Оранж.

Сотрудников правоохранительных органов вызвала мать девочки. Она сообщила полицейским, что американец подошел к ней в продуктовом магазине Winn Dixie Store, потому что захотел купить ее 8-летнюю дочь.

По словам матери, которые приводят журналисты телеканала, Колб неожиданно стал осыпать комплиментами ее ребенка: «Он начал говорить, какая она красивая, как хорошо танцует. Сказал, что не может иметь детей, но он их очень хочет». Затем он проследовал за женщиной до парковки магазина и предложил купить ее дочь за 100 тысяч долларов (шесть миллионов рублей).

Позже сотрудники полиции выяснили, что Колб уже не в первый раз пытался приобрести чужого ребенка, после чего суд поместил его в базу сексуальных преступников и запретил контакты с детьми. Мужчину отправили в тюрьму за нарушение условий испытательного срока.

Ранее сообщалось, что в штате Техас, США, арестовали женщину за попытку купить чужого младенца за 500 тысяч долларов. Инцидент произошел на кассе одного из магазинов Walmart.