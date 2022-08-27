Фанаты обвинили Роберта Дауни-младшего в поддержке конфликта на Украине из-за его носков

Американского актера, продюсера и музыканта Роберта Дауни-младшего раскритиковали в сети за носки с надписью «Россия». Соответствующие посты появились в Twitter.

Известно, что артиста запечатлели во время семейного отдыха в Сен-Тропе, Франция. На размещенных кадрах Дауни предстал в сером костюме из рубашки и шортов в клетку, которые он дополнил упомянутым предметом гардероба с названием страны.

Данные снимки стали вирусными в Twitter. В свою очередь, пользователи обвинили звезду в поддержке конфликта на Украине. «Увидев это, Железный Человек (супергерой, роль которого исполняет Дауни-младший в одноименном фильме — прим. «Ленты.ру») совершил бы суицид», «Есть надежда, что он просто не умеет читать по-русски», «Он молчал все эти месяцы и даже пальцем не пошевелил в поддержку Украины, а тут натянул на себя такое. Отдыхает на курорте и не парится. У него нет ни мозгов, ни человечности, к несчастью...», «Какое разочарование», — прокомментировали они. При этом один из фанатов обратил внимание на то, что расцветка рюкзака Дауни желто-синего цвета, что соответствует флагу Украины.

В июле сообщалось, что фото английского актера Тома Холланда стало вирусным и вызвало споры в сети из-за символа Z на джинсах. Некоторые интересовались, не означает ли он, что актер поддерживает спецоперацию на Украине. Так, на размещенном снимке артист запечатлен в бейсболке, белой футболке и серых джинсах. При этом на правом заднем кармане брюк, во внешнем верхнем углу, пользователи разглядели соответствующую букву латинского алфавита.