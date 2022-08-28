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Рослесхоз объявил о ликвидации всех лесных пожаров на Дальнем Востоке

В Рослесхозе объявили о ликвидации всех лесных пожаров на Дальнем Востоке

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На территории Дальнего Востока ликвидированы все лесные пожары. Такое объявление сделал Рослесхоз, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

В сообщении ведомства говорится, что в настоящий момент на Дальнем Востоке «нет ни одного возгорания». Уточняется, что площадь лесных пожаров в регионе, как отмечается, составила 2,27 миллиона гектаров. В целом это в 3,8 раза ниже, чем в 2021-м, — тогда было зафиксировано порядка 8,6 миллиона гектаров.

В Якутии был ликвидирован последний лесной пожар в воскресенье, 28 августа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, площадь лесных пожаров в этом регионе в 13 раз меньше. В 2022-м число не превышает 0,6 миллиона гектаров, тогда как в 2021-м насчитывалось 7,6 миллиона гектаров.

В Сибири сейчас завершаются работы по ликвидации пожаров — там еще остались два очага на территории Тувы и Красноярского края. Также известно, что в 43 регионах России более 90 процентов всех лесных пожаров ликвидировано менее чем за 24 часа. В целом оперативность ликвидации огня по стране составляет около 80 процентов.

По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, «с начала лесопожарного сезона 2022 года и на сегодняшний день площадь лесных пожаров в России ниже в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года». Он пояснил, что в 2022-м площадь территорий, пораженных огнем, составила 3,3 миллиона гектаров, а в 2021-м — 9,5 миллиона гектаров.

Ранее стало известно, что масштабный лесной пожар на севере Ростовской области локализован на площади 269 гектаров. Управление МЧС по региону отметило, что возгорание было зафиксировано на территории Верхнедонского лесничества.

За минувшие сутки пожарные в России справились с 70 природными пожарами. Площадь возгораний составила 56 338 гектаров в 29 регионах страны.

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Варвара Кошечкина
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