Премьер Баварии Зедер назвал провальными попытки властей ФРГ найти замену российскому газу

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер (Markus Söder) назвал провальными попытки властей ФРГ найти замену российскому газу. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.

«Предыдущие поездки немецких политиков в Катар, Норвегию, Канаду до сих пор не принесли замены газу из России», — указал он. Политик предупредил, что ситуация с обеспечением голубым топливом становится сложной, и в дальнейшем с этим могут возникнуть «существенные сложности и проблемы». Сейчас же, резюмировал Зедер, Германия переводит России даже больше денег, чем раньше.

Ранее обозреватель немецкой газеты Die Zeit Петра Пинцлер обратила внимание, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо всегда обращали внимание на наличие крепких и тесных взаимоотношений, партнерства и дружбы. Однако на второй день визита немецкого канцлера, когда речь зашла о газе, «красноречие канадского премьера закончилось».

20 августа президент Бундесбанка Йоахим Нагель сообщил, что в условиях энергетического кризиса Германия может столкнуться с зимней рецессией экономики, По словам главы немецкого ЦБ, экономика ФРГ находилась в неплохом положении в первой половине года, однако при возникновении проблем с поставками перспективы могут ухудшиться.