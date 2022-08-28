В России заметили рост спрос на один вид недвижимости

Эксперт по недвижимости Хуснутдинов: в России вырос спрос на загородное жилье

С началом пандемии и активным переходом людей на удаленный режим работы в стране повысился спрос на загородное жилье, сообщил руководитель группы по работе с клиентами и партнерами «Ипотека.Центр» Ильмир Хуснутдинов. К 2022 году банки стали предлагать больше программ по ипотечному кредитованию под строительство или покупку таких объектов, поделился он. В беседе с «Лентой.ру» специалист раскрыл нюансы таких предложений и рассказал на что обращать внимание при покупке или строительстве загородного дома.

После начала пандемии и массового внедрения удаленного или гибридного формата работы, стал набирать обороты спрос на загородное жилье, сообщил Хуснутдинов. При этом до 2020 года ипотечные программы на приобретение готовых домов с земельными участками были достаточно сложны и не совсем соответствовали запросам клиентов, добавил эксперт. Кредитование на строительство жилых домов также не было развито. Очень небольшое количество банков, предлагали такие программы, и получить подобное финансирование было затруднительно, высказался специалист.

«С наступлением 2020 года и ростом спроса от клиентов на приобретение загородной недвижимости и строительства домов на своих земельных участках, банки не остались в стороне. Стали запускаться специальные программы на строительство, сильно упрощая процедуру получения подобных займов. В 2022 году программа индивидуального жилищного строительства была распространена на все государственные программы: Дальневосточная ипотека, IT-Ипотека, семейная ипотека, льготная ипотека», — поделился эксперт.

Особенности программ

Специалист раскрыл основные требования для включения в программы кредитования. У заемщиков должны быть: гражданство Российской Федерации для всех программ, наличие ребенка, рожденного после 2018 года или ребенка инвалида для семейной ипотеки, минимум трехмесячный стаж работы в аккредитованной IT-компании с доходом 150 тысяч рублей для регионов-миллионников и 100 тысяч рублей для остальных.

Программа ИЖС распространяется на приобретение участка с последующим строительством на нем дома, строительство дома на участке, принадлежащем заемщику, заключение договора на строительство в объектах комплексной застройки, строительство своими силами. В последнем случае кредит выдается траншами и не включает в себя расходы на проведение строительных работ, указал Хуснутдинов.

По программе максимальная сумма займа на объекты, располагающиеся на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 30 миллионам рублей. Для кредитов на прочие объекты — десять миллионов рублей. «Но есть и ограничение. Сумма не может быть более 80 процентов от стоимости подряда, либо приобретения земли с последующим строительством дома», — рассказал эксперт.

Как выбрать место для покупки или строительства загородного дома?

Ключевое на что стоит обратить внимание при определении локации для строительства загородной недвижимости, — это транспортная доступность, либо перспективы ее развития, наличие развитой инфраструктуры: школы, сады, магазины, медицинские учреждения; возможность подведения коммуникаций, закрытый формат территории поселка с пропускной системой и охраной и, что особо важно в наше время, это устойчивый доступ в сеть интернет Ильмир Хуснутдинов эксперт в области недвижимости

Так же имеет смысл обратить внимание на услуги, которые предлагает тот или иной коттеджный поселок, добавил специалист. Он подчеркнул, что многие такие жилые комплексы предлагают бытовой сервис, который не отличается от услуг, предлагаемых обладателям квартир в мегаполисах.

«Выбор проживания в частном доме или квартире это вопрос комфорта каждого клиента. Учитывая текущие цены на квартиры, повсеместное проникновение удаленной работы и возможность за сопоставимые со стоимостью квартиры средства построить собственный дом, стоит обдумать и сравнить все варианты», — заключил он.

Ранее управляющий партнер юридической компании, автор и руководитель программы профессиональной переподготовки «Специалист по юридическому сопровождению сделок с недвижимостью» в НИУ ВШЭ Василий Неделько рассказал, как не стать владельцем проблемной недвижимости, при выборе квартиры и заключении сделки важно обращать внимание на ряд признаков, которые должны насторожить потенциального покупателя. Так специалист, порекомендовал обращать внимание на цену. Потенциального покупателя должно насторожить, если она существенно ниже рынка, отметил он. Также его должно смутить, если собственник предлагает занизить официальную стоимость объекта, а большую часть суммы передать наличными, заявил Неделько.