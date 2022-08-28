Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Раскрыты имена участников незаконных гонок на дорогих иномарках в центре Москвы

РЕН ТВ раскрыл имена участников незаконных гонок на дорогих иномарках в центре Москвы

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

РЕН ТВ раскрыл имена участников незаконных гонок на дорогих иномарках в центре Москвы, ранее пресеченных полицией. Среди них оказались спортсмены, блогеры и бизнесмены.

В числе имен оказался Антон Симутов — сооснователь сети лаундж-баров в Санкт-Петербурге, приехавший в столицу для участия в заезде и в запланированной после вечеринке. Еще одним гонщиком стал Олег Ткаченко, замруководителя юридического отдела компаний «Октан».

На after party также хотели приехать основатель фирмы для эвакуации машин Алексей Маликов, блогер-миллионщик и основатель бизнес-клуба, а также турагентства Азам Ходжаев, хоккеист Святослав Кучинский. Среди резидентов мероприятия заметили инвестора первой в РФ школы инвестиций для девушек Люзию Игнатовну и криптобизнесмена Александра Вайсса.

Ранее стало известно, что несколько десятков иномарок планировали проехать по центру столицы с наклейками «Богатые и успешные». Полиция пресекла акцию, а транспортные средства, в том числе Ferrari и Lamborghini, отправила на спецстоянку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В МВД Австрии отреагировали на сообщения о смерти убийцы Дугиной
Врач оценила опасность змей в подмосковных лесах
Огонь с горящего российского рынка перекинулся на дом
Раскрыты имена участников незаконных гонок на дорогих иномарках в центре Москвы
Украинцам посоветовали запастись теплой одеждой на зиму
Россиянин решил съесть шаурму, убил человека и попал на видео
Житель Сахалина изнасиловал похищенную девочку и выкинул ее из окна
ВСУ при обстреле Сватово повредили здание сельхозпредприятия
На российском рынке начался мощный пожар
Стали известны новые подробности о переходе Роналду в «Наполи»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.