Раскрыты имена участников незаконных гонок на дорогих иномарках в центре Москвы

РЕН ТВ раскрыл имена участников незаконных гонок на дорогих иномарках в центре Москвы

РЕН ТВ раскрыл имена участников незаконных гонок на дорогих иномарках в центре Москвы, ранее пресеченных полицией. Среди них оказались спортсмены, блогеры и бизнесмены.

В числе имен оказался Антон Симутов — сооснователь сети лаундж-баров в Санкт-Петербурге, приехавший в столицу для участия в заезде и в запланированной после вечеринке. Еще одним гонщиком стал Олег Ткаченко, замруководителя юридического отдела компаний «Октан».

На after party также хотели приехать основатель фирмы для эвакуации машин Алексей Маликов, блогер-миллионщик и основатель бизнес-клуба, а также турагентства Азам Ходжаев, хоккеист Святослав Кучинский. Среди резидентов мероприятия заметили инвестора первой в РФ школы инвестиций для девушек Люзию Игнатовну и криптобизнесмена Александра Вайсса.

Ранее стало известно, что несколько десятков иномарок планировали проехать по центру столицы с наклейками «Богатые и успешные». Полиция пресекла акцию, а транспортные средства, в том числе Ferrari и Lamborghini, отправила на спецстоянку.