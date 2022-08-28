Максакова назвала Никиту Михалкова лакеем

Оперная певица и экс-депутат Госдумы Максакова назвала Никиту Михалкова льстецом и лакеем

Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова назвала российского режиссера Никиту Михалкова лакеем из-за его изменчивого отношения к российским властям. Об этом она заявила в интервью UATV Channel, опубликованном на YouTube.

По словам Максаковой, режиссер был всегда впереди в «лизоблюдстве» и «царедворстве». Она рассказала, что сначала Михалков делал вид диссидента, потом при Борисе Ельцине он поддерживал демократов. Благодаря этому ему выделили на фильм 60 миллионов долларов, вспоминает Максакова.

«Внутри он — лакей. Невероятнейший лакей. Себя он сыграл в фильме "Жмурки", правда, чуть смягчил. Там я увидела его подлинное лицо. Такое лицо, как говорил [советский актер театра и кино Анатолий] Папанов, надо носить в трусах», — сказала Максакова.

Автор передачи «Бесогон», советский и российский режиссер Никита Михалков известен своей антизападной и ультраконсервативной позицией. Михалков активно поддерживает специальную военную операцию на Украине. При этом критикующий «украинских националистов» Михалков сам заявлял о своей приверженности идеям национализма.

27 августа Михалков негативно высказался об артистах, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине. В частности, он назвал Чулпан Хаматову, Анатолия Белого и Людмилу Петрушевскую монстрами.