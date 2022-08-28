Лавров заявил о попытках Запада провести различия между «демократиями» и другими

Глава МИД Лавров: Запад пытается провести различия между «демократиями» и всеми остальными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках Запада провести различие между «демократиями» и всеми остальными. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Звезда для документального фильма о Движении неприсоединения, которое было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что титул «демократии» будут присваивать Соединенным Штатам. Лавров назвал движение неприсоединения «негомогенным организмом» с различными формами государственного устройства, каждая из которых, согласно Уставу ООН, обладает суверенным равенством. «В последние годы Запад пытается провести различие между "демократиями" и всеми остальными. Титул "демократии" присваивать будут США», — сказал министр.

По его словам, Соединенные Штаты уже предпринимали попытку это сделать в конце 2021 года путем созыва «саммита за демократию». Лавров пояснил, что, взглянув на список приглашенных можно понять, что там применялся исключительно принцип лояльности или нужности Вашингтону. «Если ты лоялен и нужен, то тебя возведут в ранг "демократии"», — отметил он.

Министр также обвинил Запад в призывах «ложиться» на антироссийский курс, включая ограничение экспорта в Россию, остановку транспортных связей и разрыв логистических цепочек.

Ранее Лавров указал, что западный «порядок, основанный на правилах», подразумевает расистское деление мира на исключительных и остальных, обязанных следовать в фарватере «золотого миллиарда».