В Пакистане от наводнений погибли более тысячи человек

В Пакистане от наводнений погибли 1033 человека, пострадали 1527

В Пакистане в результате наводнений из-за непрекращающихся уже три месяца муссонных дождей погибли более тысячи человек. Об этом сообщает Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями в ежедневном отчете.

По данным управления, за последние сутки в стране погибли 119 человек, еще 71 ранены. Всего за время ливней погибли 1033 человека, а пострадали 1527. Наводнение нанесло ущерб более 33 миллионам человек.

Национальное управление указало, что паводки повредили 3451,5 километра дорог, обрушили 149 мостов, полностью или частично разрушили 949,8 тысячи домов. Также, в результате разлива рек и сильных дождей, погибли более 719,5 тысяч голов скота.

Ранее в Пакистане власти страны объявили чрезвычайное положение в результате смертоносных наводнений, причиной которых стали муссонные дожди. Экстремальные осадки в Пакистане начали выпадать с середины июня. Сильнее всего из-за них пострадали провинции Белуджистан и Синд на западе и юге страны — в них в 2022 году выпало 298 и 689 миллиметров осадков соответственно, что примерно на 400 процентов больше, чем в среднем за 30 лет.

Более 30 миллионов человек лишились своих домов и были вынуждены поселиться в палатках. Многие дороги и мосты в Пакистане оказались смыты сильными потоками воды.