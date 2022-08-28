Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Пакистане от наводнений погибли более тысячи человек

В Пакистане от наводнений погибли 1033 человека, пострадали 1527

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

В Пакистане в результате наводнений из-за непрекращающихся уже три месяца муссонных дождей погибли более тысячи человек. Об этом сообщает Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями в ежедневном отчете.

По данным управления, за последние сутки в стране погибли 119 человек, еще 71 ранены. Всего за время ливней погибли 1033 человека, а пострадали 1527. Наводнение нанесло ущерб более 33 миллионам человек.

Материалы по теме:
Воздух смерти. Знаменитое Большое Соленое озеро в США медленно умирает. Почему оно убивает все вокруг?
Воздух смерти.Знаменитое Большое Соленое озеро в США медленно умирает. Почему оно убивает все вокруг?
31 июля 2022
Тает на глазах. По всему миру исчезают ледники. Чем это грозит человечеству?
Тает на глазах.По всему миру исчезают ледники. Чем это грозит человечеству?
19 августа 2022

Национальное управление указало, что паводки повредили 3451,5 километра дорог, обрушили 149 мостов, полностью или частично разрушили 949,8 тысячи домов. Также, в результате разлива рек и сильных дождей, погибли более 719,5 тысяч голов скота.

Ранее в Пакистане власти страны объявили чрезвычайное положение в результате смертоносных наводнений, причиной которых стали муссонные дожди. Экстремальные осадки в Пакистане начали выпадать с середины июня. Сильнее всего из-за них пострадали провинции Белуджистан и Синд на западе и юге страны — в них в 2022 году выпало 298 и 689 миллиметров осадков соответственно, что примерно на 400 процентов больше, чем в среднем за 30 лет.

Более 30 миллионов человек лишились своих домов и были вынуждены поселиться в палатках. Многие дороги и мосты в Пакистане оказались смыты сильными потоками воды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Раскрыта ошибка американской разведки относительно планов России на Украине
Тишковец заявил о расширении географии дымов от лесных пожаров в Москве
Вооруженные силы Китая приведены в боевую готовность после прохода крейсеров США
Дзюбу признали худшим игроком матча чемпионата Турции
В Пакистане от наводнений погибли более тысячи человек
Пластический хирург предупредил об опасности увеличения губ
Диетолог развеяла мифы о вреде молочных продуктов
Россияне назвали самых красивых мужчин и женщин
Глюкоза отреагировала на каминг-аут дочери
Появление российской нефти в США назвали пощечиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.