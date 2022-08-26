Al Jazeera: Пакистан объявил о чрезвычайном положении из-за смертоносных наводнений

В Пакистане власти страны объявили чрезвычайное положение в результате смертоносных наводнений, причиной которых стали муссонные дожди. Об этом сообщает Al Jazeera.

Экстремальные осадки в Пакистане начали выпадать с середины июня. Сильнее всего из-за них пострадали провинции Белуджистан и Синд на западе и юге страны — в них в 2022 году выпало 298 и 689 милимметров осадков соответственно, что примерно на 400 процентов больше, чем в среднем за 30 лет. Часть провинции Белуджистан остается под водой.

Более 30 миллионов человек лишились своих домов и были вынуждены поселиться в палатках. Многие дороги и мосты в Пакистане оказались смыты сильными потоками воды, что усложнило работу спасателей. Жертвами наводнений за последние месяцы стали более 1000 человек, сообщил заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Пакистана Асим Ифтихар Ахмед, пишет ТАСС.

По словам специалиста по изменению климата Али Таукира Шейха, Пакистан не был готов к подобным бедствиям и плохая инфраструктура в сочетании с изменением климата привели к тому, что происходит в стране в данный момент. Он напомнил, что с усугублением климатической ситуации частота разрушительных наводнений в мире увеличивается.

Министр по вопросам изменения климата Шерри Рехман во время пресс-конференции в Исламабаде заявила, что в августе на Пакистан обрушился восьмой по счету цикл муссонных дождей, тогда как обычно за год их бывает лишь три или четыре.

Ожидается, что в ближайшие несколько дней в Пакистане выпадет большое количество осадков. По словам представителей NDMA, некоторые районы Пенджаба и Хайбер-Пахтунхвы могут столкнуться с «очень сильными» или «исключительно сильными» наводнениями. Кроме того, на Белуджистан может обрушиться новые экстремальные осадки. Нынешние наводнения Рехман назвала наводнение гуманитарной катастрофой эпических масштабов.

В июле 30 тысячам жителей австралийского Сиднея пришлось эвакуироваться из-за наводнения. В результате стихийного бедствия фермы, дома и мосты в регионе оказались под водой, по затопленным дорогам начали плавать мусорные баки, а жителям пришлось передвигаться на лодках.