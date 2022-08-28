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В ДНР сообщили об обстрелах Донецка и Макеевки со стороны ВСУ

Представительство ДНР В СЦКК сообщило об обстрелах Донецка и Макеевки со стороны ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило в своем Telegram-канале об обстрелах Донецка и Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что обстрел был произведен снарядов калибра 155 миллиметров.

«В 23:30 по Донецку (Куйбышевский район) выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров. В 05:05 выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. В 00:40 по Макеевке (Кировский район) выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — сообщили в представительстве.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил перевести всех российских военных на усиленный вариант несения службы. Он рассказал, что встретился с командованием силовых ведомств республики. Кадыров заявил военным, что пока специальная военная операция (СВО) на Украине не завершится, об отпуске не может быть и речи.

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Марина Совина
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