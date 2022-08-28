Кадыров призвал российских военных быть «в режиме самомобилизации» круглосуточно

Рамзан Кадыров призвал перевести всех российских военных на усиленное несение службы

Всех российских военных необходимо перевести на усиленный вариант несения службы, считает глава Чечни Рамзан Кадыров, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик рассказал, что встретился с командованием силовых ведомств республики. Кадыров заявил военным, что пока специальная военная операция (СВО) на Украине не завершится, об отпуске не может быть и речи. По мнению главы региона, это должно коснуться Росгвардии, МВД и Минобороны.

Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД Рамзан Кадыров глава Чечни

Тысячи бойцов идут на передовую и рискуют жизнями для защиты Донбасса, указал политик. Поэтому ни у одного российского военного сегодня нет права «думать об отдыхе и тем более отпуске», уточнил он. По мнению Кадырова, человек, переживающий за свою страну, должен находиться «в режиме самомобилизации» круглосуточно.

Когда тысячи наших бойцов, рискуя своими жизнями, идут на передовую ради общего дела, думать об отдыхе и тем более отпуске не имеет морального права ни один военнослужащий, независимо от ранга. Это мое личное мнение. Любой человек, который искренне переживает за свое отечество, обязан проявить себя и находиться постоянно в формате 24 на 7 в режиме самомобилизации Рамзан Кадыров глава Чечни

Задачи не изменились

Задачи России на Украине не изменились, продолжил Кадыров. Он указал на то, что Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают специальную операцию без привлечения всех имеющихся ресурсов.

Глава региона напомнил, что российский лидер Владимир Путин еще в феврале поставил военным задачу — сохранить максимальное количество жизней мирного населения и не разрушать населенные пункты. Это, в свою очередь, замедляет темп спецоперации, уверен Кадыров.

Это все, безусловно, замедляет ход специальной военной операции, ведь если бы мы просто стирали с лица земли позиции ВСУ, то давно бы поставили на них крест Рамзан Кадыров глава Чечни

Российские военные ведут «точечную операцию», но против них на Украине развернута «открытая война», резюмировал он.

Спецоперация замедлилась

24 августа министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что спецоперация на Украине замедлилась.

По его словам, это сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан. Он напомнил, что в ходе спецоперации российские власти строго соблюдают нормы гуманитарного права и наносят удары лишь по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) — пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса.

В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ — пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно Сергей Шойгу министр обороны России

Он добавил, что на взятых под контроль территориях российские военные оказывают гуманитарную помощь, а также восстанавливают инфраструктуру и системы жизнеобеспечения.

Тактика может быть разной

30 июня Путин, комментируя боевые действия на Украине, подтвердил, что цели спецоперации — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России — не поменялись, но тактика достижения задач может быть разной.

Работаем спокойно, войска двигаются, достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач. Все идет по плану… По срокам не надо говорить, это жизнь. Это реальные вещи. Подгонять под какие-то сроки неправильно. Это связано с интенсивностью боевых действий, а интенсивность напрямую увязана с возможными потерями Владимир Путин президент России

Он рассказал, что российские войска продвигаются и достигают поставленных целей, и добавил, что в вопросе хода СВО он доверяет профессионалам. Также президент объяснил, что российское командование прежде всего думает о сохранении жизней своих бойцов.

Спецоперация

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к гражданам страны объявил глава государства. Он уточнил, что российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», а также намерены преследовать лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан.

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