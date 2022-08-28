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В НАСА заявили о планах жить и учиться на Луне

Глава НАСА Билл Нельсон заявил, что люди будут жить и учиться на Луне

Фото: Reuters

Новая высадка астронавтов на Луну будет существенно отличаться от пребывания человека на спутнике Земли, которое было больше полувека назад. Об этом заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон в интервью телеканалу NBC.

Он подчеркнул, что на этот раз люди смогут находиться на поверхности Луны продолжительное время. «Мы собираемся там жить, учиться, разрабатывать новые технологии», — заявил Нельсон.

Вместе с тем глава НАСА выразил мнение, что в обозримом будущем человечество не будет масштабно заселять Луну. Он подчеркнул, что пребывание людей на естественном спутнике Земли необходимо для наработки опыта и изучения того, в каких других мирах человечество сможет жить.

Ранее НАСА выбрало 13 районов на Луне для высадки астронавтов в рамках программы Artemis-3. Все регионы расположены около Южного полюса спутника Земли, в каждом из них имеется несколько потенциальных посадочных площадок.

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Ксения Назарова
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