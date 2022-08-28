В Запорожье разработали план эвакуации на случай аварии на Запорожской АЭС

Глава Запорожья Балицкий заявил о разработке плана эвакуации людей при аварии на ЗАЭС

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти готовы к любому сценарию развития событий на ЗАЭС, включая аварию. Его слова приводит РИА Новости.

Балицкий заявил о разработке плана эвакуации людей при аварии на Запорожской АЭС. По его словам, сейчас станция работает в штатном режиме.

«В настоящее время Запорожская АЭС работает в обычном режиме, уровень радиации находится в норме. Но, зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости», — рассказал глава Запорожья.

Глава области добавил, что Запорожская АЭС с 18 июля почти каждый день подвергается обстрелам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они атакуют станцию с подконтрольной Киеву территории, с правого берега Днепра — из населенных пунктов Марганец и Никополье.

«Повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения Энергодара. При обстреле района ТЭС погибли два мирных жителя», — заявил Балицкий.

Ранее Россия распространила свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной. Письмо с доказательствами направили членам Совбеза ООН.

