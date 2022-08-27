Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия распространила в Совбезе ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной

Россия распространила в Совбезе ООН свидетельства обстрела Запорожской АЭС ВСУ 25 августа

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Постпредство России при ООН заявило, что распространило в Совбезе ООН свидетельства обстрела Украиной Запорожской АЭС. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте представительства.

«Мы распространили среди членов СБ ООН письмо о презентации Минобороны РФ об обстреле ВСУ Запорожской АЭС 25 августа», — отмечается в публикации.

По данным постпредства, уровень радиации на энергоблоках ЗАЭС контролируется и сохраняется пределах нормы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Франция и Германия захотели призвать ЕС продолжить выдавать визы россиянам
Премьер Албании отреагировал на инцидент с задержанием россиян на заводе
Кардашьян и Сталлоне попали в список нарушителей ограничений расхода воды в США
Россия распространила в Совбезе ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной
Психолог дал советы родителям по общению с детьми перед началом учебного года
Делегация европейских активистов запланировала визит в Донбасс в октябре
Чехия и Словакия закупят у Швеции боевые машины
В Венгрии рассказали о страхе Евросоюза перед «либеральным мейнстримом»
Урожай испанских оливок оказался под угрозой из-за засухи
Раскрыта причина долгого отсутствия Пугачевой в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.