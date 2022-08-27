Россия распространила в Совбезе ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной

Россия распространила в Совбезе ООН свидетельства обстрела Запорожской АЭС ВСУ 25 августа

Постпредство России при ООН заявило, что распространило в Совбезе ООН свидетельства обстрела Украиной Запорожской АЭС. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте представительства.

«Мы распространили среди членов СБ ООН письмо о презентации Минобороны РФ об обстреле ВСУ Запорожской АЭС 25 августа», — отмечается в публикации.

По данным постпредства, уровень радиации на энергоблоках ЗАЭС контролируется и сохраняется пределах нормы.