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Политолог предсказал Германии шесть лет волнений

Политолог Сосновский предсказал Германии шесть лет волнений
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Paul Zinken / dpa / Global Look Press

Политолог Александр Сосновский предсказал Германии шесть лет волнений. Об этом он написал в своем Telegram.

Сосновский назвал обстановку в стране на данный момент «идиллией за день до войны». «Еще пару дней, в квартирах похолодает, в почтовые ящики почтальоны вкинут новые счета за газ и электричество, письма об увольнении в связи с закрытием предприятия, требования банков немедленно погасить кредит», — заявил он.

По мнению Сосновского, уже через месяц на улицы немецких городов выйдут различные политические силы, компании и профсоюзы объявят забастовки, а также начнутся беспорядки. «Уже в октябре, все они сойдутся в самом центре Берлина --напротив Бранденбургских ворот. Волнения распространятся на всю страну», — написал он. Политолог считает, что немецкое правительство уйдет в отставку, а против канцлера Германии Олафа Шольца и других политиков возбудят уголовные дела за измену.

Кроме того, евро будет деноминирован, вклады граждан заморозят, а действие конституции приостановят. Также, по словам эксперта, по просьбе США Германия запустит «Северный поток-2», а НАТО приостановит свою деятельность, из-за чего помощь Украине будет прекращена. «В одно из воскресений 2028 года правительство объявит о возвращении страны к довоенному порядку», — заключил Сосновский.

Ранее кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок заявил, что спрогнозировать некое ослабление Германии можно, но спрогнозировать нового общезначимого лидера Евросоюза пока сложно.

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Марина Совина
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