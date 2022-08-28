Пилот рассказал об особенностях «спрямленных» маршрутов

Пилот Сытник назвал экономию главным преимуществом «спрямленных» маршрутов

Полеты в Сочи по «спрямленным» маршрутам через закрытое воздушное пространство позволят авиакомпаниям значительно сократить расходы, считает заслуженный пилот России Юрий Сытник. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об особенностях таких авиарейсов и объяснил, почему они могут быть запущены.

«"Спрямленные" маршруты — это кратчайшее расстояние между точкой А и точкой Б. Из-за специальной военной операции, которая происходит на территории Украины, эти маршруты были изменены. 11 аэропортов южного направления закрыты для использования гражданской авиации, потому что есть опасность, что воздушные суда могут быть поражены ракетами с украинской стороны. Поэтому решение прекратить полеты на эти аэродромы было правильным», — сказал он.

Решение об изменении маршрутов воздушных судов будет принимать правительство России после консультаций с министерством транспорта и Росавиацией, объяснил летчик. Сытник назвал условия, которые будут при этом учитываться.

Если наши войска сейчас продвинулись настолько, что ракеты не достают до аэропорта Сочи и «спрямленного» маршрута, есть вариант разрешить полеты воздушным судам по этим трассам, чтобы улучшить экономику выполняемых рейсов Юрий Сытник заслуженный пилот России

«35–40 минут — это расход топлива, это затраты компании, и [они] не всегда окупаются, особенно если не все кресла заняты. Поэтому если правительство такое решение принимает, оно, наверное, просчитало все риски поражения наших воздушных судов и считает, что они минимальны, поэтому можно разрешить эти полеты по кратчайшему расстоянию», — заключил Сытник.

Как рассказал источник ТАСС в одной из авиакомпаний, перевозчики смогут выполнять полеты по «спрямленным» маршрутам в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа. Это позволит сократить продолжительность рейса на 30–35 минут.

С 24 февраля часть воздушного пространства на юге и в центральной части России закрыта из-за проведения специальной военной операции на Украине. Временно ограничены полеты в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Аэропорт Сочи свою работу не приостанавливал, но из-за закрытия воздушного пространства в соседних регионах время в пути увеличилось до четырех часов.