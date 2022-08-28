В Казахстане запустят передачу «Президент» о деятельности Токаева

В Казахстане 28 августа впервые покажут передачу «Президент» о деятельности Токаева

В Казахстане в эфире местного телевидения 28 августа запустят передачу о деятельности президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«В 20:30 (17:30 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») на канале "Хабар 24" впервые выйдет в эфир специальная программа "Президент"», — сообщил представитель главы Казахстана.

Программа будет еженедельной. Планируется, что в ней будут рассказывать интересную информацию о деятельности Токаева, а также приводить аналитику и эксклюзивные материалы.

19 августа президент Казахстана посетил Сочи с рабочим визитом и встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Их переговоры длились 2,5 часа. По словам Токаева, встреча отличалась взаимной доверительностью и деловитостью.

Главы двух государств обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия Казахстана и России на международной арене.