Стало известно о готовности ЕС приостановить соглашение по визам с Россией

FT: главы МИД Евросоюза поддержат приостановку соглашения по визам с Россией

Министры иностранных дел Евросоюза (ЕС) поддержат идею приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times.

Три чиновника ЕС, участвующие в переговорах по этой теме, сообщили изданию, что политическую поддержку данному решению выскажут в ходе двухдневной встречи, которая начнется в столице Чехии 30 августа.

«Это неуместно, когда российские туристы разгуливают по нашим городам, по нашими берегам», — рассказал один из чиновников.

Если решение о приостановке действующего соглашения будет принято, подающим заявления на визу стран-членов Евросоюза российским гражданам придется собирать больше документов, срок их рассмотрения будет увеличен. Кроме того, вырастет стоимость подачи такого заявления.

Ранее в Евросоюзе разгорелась дискуссия по поводу выдачи шенгенских виз россиянам после ряда заявлений европейских политиков. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказала мнение, что российские туристы представляют угрозу для безопасности, а глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал ЕС аннулировать визы для россиян.

С ними не согласились в Греции, Франции и Германии.