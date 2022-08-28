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Украинские военные обстреляли ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по Сватову в ЛНР шесть ракет из HIMARS

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны украинских военных зафиксирован обстрел в 04:50 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», — подчеркнули в ведомстве.

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По предварительной информации, в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сельскохозяйственном предприятии повреждено два складских помещения, шесть единиц техники и девять легковых автомобилей.

25 августа украинские войска выпустили по городу Ровеньки в ЛНР ракету из комплекса «Точка-У». В результате обстрела погиб один мирный житель. Ударом были разрушены здание и производственные помещения автотранспортного предприятия. Кроме того, повреждены пять пассажирских автобусов, шесть грузовых автомобилей и здание ГИБДД.

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Марина Совина
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