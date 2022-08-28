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Названа причина приостановки выдачи биометрических загранпаспортов

Захарова: МИД приостановил выдачу биометрических загранпаспортов из-за технических работ

Фото: Globallookpress.com

Временная остановка приема заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения консульским департаментом МИД связана с проведением технических работ. Такую причину назвала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, пишет РИА Новости.

26 августа стало известно, что посольства России в Азербайджане, Германии, Латвии, Турции, Швеции, Эстонии временно приостановили выдачу биометрических загранпаспортов с электронным носителем информации.

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Евгения Куликова
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