Подсчитано число выброшенных россиянами алюминиевых банок

РЭО: ежегодно россияне выбрасывают более 28 миллионов тонн алюминиевой тары

Ежегодно в России образуется более 28 миллионов тонн отходов алюминиевой тары. Число выброшенных россиянами банок подсчитали специалисты Российского экологического оператора (РЭО), сообщает телеканал «360».

«Согласно статистической информации, в 2021 году в стране образовалось порядка 28000 тонн отходов алюминиевой тары. Из них переработано около 23000 тонн. Это отходы алюминиевых банок, извлеченные при обработке ТКО в коммунальном секторе и отдельно собранные в качестве вторичных ресурсов», — пояснил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев добавил, что переработка алюминиевых отходов лучше всего развита в стране. Кроме того, алюминиевые банки являются дорогим вторсырьем — после того, как твердые коммунальные отходы и отходы от использования товаров уходят в обработку, из них извлекают полезные фракции. Речь идет в том числе о металлоломе, алюминии и жести.

«Алюминиевые и жестяные банки поступают на переработку на металлургические заводы. Из всего объема ТКО и ОИТ, которые проходят обработку в России, перерабатывается более 80 процентов алюминиевой тары. Алюминий можно перерабатывать бесконечное множество раз. К примеру, самолет А320 состоит из алюминия примерно на 70 процентов, это 30 тонн, или 2 миллиона алюминиевых банок. Если взять пример попроще, то на изготовление велосипеда понадобится всего 700 банок», — рассказал Буцаев.

По данным РЭО, сдать алюминиевые банки россияне могут в контейнеры для вторсырья, установленные около жилых домов, и баки для раздельного сбора отходов в общественных местах. В некоторых городах также появились фандоматы, которые принимают пластиковую и алюминиевую тару в обмен на скидки и бонусы. Пилотный проект по установке 10 тысяч фандоматов РЭО запустил в 2021 году.

Ранее стало известно, что россияне массово заинтересовались переработкой пластиковых бутылок и алюминиевых банок. По данным компании Ecoplatform, в последние месяцы удалось собрать больше тары, чем за несколько лет.