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Минобороны отчиталось о перехвате трех украинских ракет «Точка-У»

Минобороны заявило о перехвате 3 ракет «Точка-У» и 21 снаряда РСЗО «Ольха» и HIMARS ВСУ

Фото: Cpl. Brendan Mullin / Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три украинские баллистические ракеты «Точка-У», а также 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и HIMARS производства США в Херсонской области. Об этом в понедельник, 29 августа, журналистам сообщили в Минобороны.

Кроме того, российские военные за сутки сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции России на Украине. Ее целями он назвал денацификацию и демилитаризацию страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале августа сообщил, что спецоперация продолжится до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.

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Евгения Куликова
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