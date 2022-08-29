Американец подглядел за голыми туристами через скрытую камеру и попался полиции

В Чикаго задержали мужчину за установку скрытых камер в пляжных душевых кабинах

В США полиция задержала мужчину, установившего скрытую камеру видеонаблюдения в пляжных душевых кабинах. Об этом сообщает новостной портал MSN.

По данным издания, житель Нью-Гэмпшира, 58-летний Дана Алан Карузо (Dana Alan Caruso) неоднократно подглядывал за голыми туристами на пляже острова Санибел во Флориде.

Скрытую камеру обнаружили 28 июля — она была замаскирована под датчик пожарной безопасности. Спустя некоторое время, 9 августа, полиция смогла идентифицировать Карузо. В результате мужчину задержали в аэропорту города Чикаго. Американцу грозит уголовная ответственность.

Ранее в июне эксперт по безопасности Торин Клосовски (Thorin Klosowski) рассказал, как можно быстрее всего найти скрытые камеры в отелях и домах отдыха. По его словам, быстрее всего их обнаружить можно с помощью фонарика — достаточно тщательно исследовать подозрительные места «самых приватных» комнат, например спальни или ванной.