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В ЛНР обнаружили схрон с оружием в греко-католической церкви

РИА Новости: в греко-католической церкви Северодонецка найден схрон с оружием для диверсий

Фото: МВД ЛНР / РИА Новости

В здании греко-католической церкви Северодонецка в Луганской народной республике (ЛНР) найден схрон с оружием, предназначенным для диверсий. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Явный схрон для диверсионно-разведывательной группы. То есть должен был прийти кто-то, взять эти "подарки" и натворить дел в нашей молодой республике», — рассказал агентству представитель Народной милиции ЛНР.

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Алевтина Запольская
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