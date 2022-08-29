В ЛНР обнаружили схрон с оружием в греко-католической церкви

РИА Новости: в греко-католической церкви Северодонецка найден схрон с оружием для диверсий

В здании греко-католической церкви Северодонецка в Луганской народной республике (ЛНР) найден схрон с оружием, предназначенным для диверсий. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Явный схрон для диверсионно-разведывательной группы. То есть должен был прийти кто-то, взять эти "подарки" и натворить дел в нашей молодой республике», — рассказал агентству представитель Народной милиции ЛНР.