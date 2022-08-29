Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Семилетняя девочка трагически погибла на семейном отдыхе после падения статуи

В Мюнхене на семилетнюю девочку упала 200-килограммовая статуя, ребенок скончался

Фото: Juli Kosolapova / Unsplash

В Мюнхене семилетняя девочка трагически погибла в саду отеля — на ребенка упала 200-килограммовая статуя. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Лавиния Трематерра (Lavinia Trematerra), приехавшая с родителями на семейный отдых из Италии, играла во дворе гостиницы. Внезапно постояльцы отеля услышали громкий крик и увидели, что ребенок лежит под монументом.

На место происшествия быстро приехала скорая помощь. Пострадавшую госпитализировали, однако от полученных после падения монумента травм девочка скончалась в больнице.

В настоящее время проводится расследование, а также выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Сообщается, что статуя простояла на пьедестале около 20 лет.

Ранее, 25 июля, в Татарстане семилетняя девочка погибла под рухнувшим на нее бетонным забором. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Жарова
Обсудить
Последние новости
На Украине выдвинули новое требование к НАТО
Татуировщики раскрыли ненавистные для мастеров заказы клиентов
Дуров рассказал о планах устроить в Telegram аукцион
Россиянам назвали способ избежать потери иностранной недвижимости
Минобороны сообщило о провальном наступлении ВСУ в трех направлениях
Патрульный через калькулятор потребовал взятку от помощника следователя СКР
«Спартак» покинул бельгийский футболист
Раскрыта стоимость нового особняка Дмитрия Маликова
Семилетняя девочка трагически погибла на семейном отдыхе после падения статуи
Врач назвал доступные способы облегчить боль во время приступа мигрени
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.