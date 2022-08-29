Семилетняя девочка трагически погибла на семейном отдыхе после падения статуи

В Мюнхене на семилетнюю девочку упала 200-килограммовая статуя, ребенок скончался

В Мюнхене семилетняя девочка трагически погибла в саду отеля — на ребенка упала 200-килограммовая статуя. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Лавиния Трематерра (Lavinia Trematerra), приехавшая с родителями на семейный отдых из Италии, играла во дворе гостиницы. Внезапно постояльцы отеля услышали громкий крик и увидели, что ребенок лежит под монументом.

На место происшествия быстро приехала скорая помощь. Пострадавшую госпитализировали, однако от полученных после падения монумента травм девочка скончалась в больнице.

В настоящее время проводится расследование, а также выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Сообщается, что статуя простояла на пьедестале около 20 лет.

Ранее, 25 июля, в Татарстане семилетняя девочка погибла под рухнувшим на нее бетонным забором. От полученных травм ребенок скончался на месте.