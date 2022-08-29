Россиянин устроил дрифт на Lada, выронил ребенка и попал на видео

Житель Оренбурга выронил ребенка во время неудачного разворота на Lada и попал на видео

Житель Оренбурга устроил дрифт на Lada: во время неудачного разворота на дороге он выронил ребенка вместе с детским сидением. Видео с места опубликовал портал Opengrad.

На появившихся кадрах видно, как россиянин за рулем авто маневрирует на дороге. В момент, когда лихач разворачивается, из салона на асфальт выпадает маленькая девочка. Она самостоятельно поднялась, хотя к ней тут же бросились пассажир и водитель.

Затем взрослые посадили девочку обратно и скрылись с места. Позже сотрудники полиции нашли автомобиль во дворе дома на улице Транспортной. 33-летнего жителя Оренбурга привлекли к административной ответственности и выписали ему штраф. Кроме того, мужчине напомнили правила перевозки детей в автомобиле.

Ранее житель Санкт-Петербурга запер двухлетнего сына в машине на час и отправился искать бензин. По данному факту сотрудники полиции проводили проверку.