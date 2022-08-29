В Эстонии усомнились в угрозе российской недвижимости

Депутат Европарламента: недвижимость у россиян в Эстонии вряд ли отнимут в краткие сроки

Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом усомнилась в том, что в краткие сроки более 4,5 тысяч граждан РФ могут потерять доступ к домам и квартирам, о чем ранее заявил вице-канцлер МВД республики Вейко Коммусаар. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Тоом, для таких мер еще нет законодательной базы, а сама процедура может занять несколько лет.

«Если человек не может платить из-за обстоятельств непреодолимой силы, это никак не может быть причиной для отчуждения собственности, мне так кажется. В любом случае, это занимает годы. То есть, я думаю, что это такая воинственная риторика, нежели чем заявление, имеющее под собой реальную юридическую основу», — пояснила депутат.

Ранее вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар заявил о том, что видит угрозу в российской недвижимости, которая может подорвать безопасность страны. Он также отметил, что гражданам стран, не входящих в Европейский союз, следует ограничить возможность приобретать недвижимость.