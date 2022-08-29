В Финляндии задумали перейти на ночную работу из-за цен на электричество

YLE: в Финляндии изучают возможность ночной работы из-за дороговизны электричества днем

Финская компания по продаже электроэнергии Väre сообщила о множестве запросов от производств о возможности перехода с дневного потребления электроэнергии на ночное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал телерадиовещательной корпорации YLE.

Пр информации YLE, речь идет о компаниях с высокой долей автоматизации.

«Компания получает новые запросы каждый день. По всей стране десятки компаний рассматривают возможность экономии, которую может принести ночная работа», – сказано в сообщении.

Гендиректор Vаre Юха Кески-Карху отметил, что для малого предприятия, потребляющего 500 мегаватт-часов в год, экономия на счетах за электроэнергию может составить до 50 тысяч евро.

В середине мая российская энергетическая компания «Интер РАО» прекратила поставки электроэнергии финской Fingrid из-за сложностей с приемом платежей. Тогда Fingrid заверила, что дефицит электричества стране не грозит, так как отсутствующий импорт могут восполнить за счет поставок электричества из Швеции и внутреннего производства.