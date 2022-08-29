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Франция захотела обсудить создание нового политического сообщества на встрече ЕС

Франция поднимет тему создания «Европейского политического сообщества» на встрече ЕС

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Париж поднимет тему создания «Европейского политического сообщества» (ЕПС) на встрече Европейского союза (ЕС) в Праге. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, его заявление публикует РИА Новости.

«В ближайшие недели предстоит встреча ЕС в Праге, и Франция будет отстаивать эту идею, которая представляется нам важной», — сказал французский лидер.

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Впервые о создании ЕПС Макрон заявил 9 мая. По его словам, планируется создать организацию, которая смогла бы принять в свои ряды Украину. Помимо этого, президент Франции допустил, что Великобритания, которая решила выйти из Европейского союза (ЕС), также сможет найти свое место в подобном сообществе.

По мнению политика, структура позволит улучшить взаимодействие со странами, которые в обозримом будущем не имеют перспективы присоединения к Евросоюзу.

В свою очередь МИД Франции заявил, что целью подобного объединения является содействие укреплению отношений со странами Европы и усиление поддержки кандидатов на вступление в Евросоюз во всех областях.

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Анжелика Бережная
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