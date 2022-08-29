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В Еврокомиссии допустили закупки российского газа Гаагой вопреки санкциям

Власти Нидерландов могут разрешить Гааге временные закупки газа из России вопреки санкциям

Фото: Peter Dejong / AP

Власти Нидерландов могут разрешить Гааге временные госзакупки газа из России, которые попадают под санкции ЕС с 10 октября, допустил источник РИА Новости в Еврокомиссии.

Ограничения на поставки были введены в рамках пятого пакета санкций. Согласно документу, правительства и прочие госорганы должны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Национальные компетентные органы могут делать исключения в тех случаях, когда «заключение или продолжение исполнения госконтракта необходимо для импорта или транспортировки природного газа из России в Евросоюз», рассказал источник.

Ранее Гаага решила попросить временно исключить себя из санкций против России. «Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», — заявила член городского совета Саския Брейнес. Она выразила уверенность в том, что городу предоставят отсрочку.

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Сейчас европейские страны пытаются диверсифицировать поставки топлива, однако полностью отказаться от российских энергоресурсов государства пока не могут. Регион получает газ в ограниченных объемах, поскольку 27 июля «Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» до 20 процентов от пропускной способности, а с 31 августа по 2 сентября полностью остановит прокачку в связи с техобслуживанием. На этом фоне цены на газ в Европе приблизились к рекордным 3500 долларов за тысячу кубометров.

Государства также стремятся к переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), которые могут частично заменить топливо из России. К примеру, Германия и Дания планируют увеличить выработку энергии с помощью комплекса ветряных установок на «энергетическом острове» в Балтийском море. Проект позволит обеспечить электроэнергией 4,1 миллиона домохозяйств.

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Мария Грушко
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