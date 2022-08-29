В Еврокомиссии допустили закупки российского газа Гаагой вопреки санкциям

Власти Нидерландов могут разрешить Гааге временные закупки газа из России вопреки санкциям

Власти Нидерландов могут разрешить Гааге временные госзакупки газа из России, которые попадают под санкции ЕС с 10 октября, допустил источник РИА Новости в Еврокомиссии.

Ограничения на поставки были введены в рамках пятого пакета санкций. Согласно документу, правительства и прочие госорганы должны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Национальные компетентные органы могут делать исключения в тех случаях, когда «заключение или продолжение исполнения госконтракта необходимо для импорта или транспортировки природного газа из России в Евросоюз», рассказал источник.

Ранее Гаага решила попросить временно исключить себя из санкций против России. «Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», — заявила член городского совета Саския Брейнес. Она выразила уверенность в том, что городу предоставят отсрочку.

Сейчас европейские страны пытаются диверсифицировать поставки топлива, однако полностью отказаться от российских энергоресурсов государства пока не могут. Регион получает газ в ограниченных объемах, поскольку 27 июля «Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» до 20 процентов от пропускной способности, а с 31 августа по 2 сентября полностью остановит прокачку в связи с техобслуживанием. На этом фоне цены на газ в Европе приблизились к рекордным 3500 долларов за тысячу кубометров.

Государства также стремятся к переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), которые могут частично заменить топливо из России. К примеру, Германия и Дания планируют увеличить выработку энергии с помощью комплекса ветряных установок на «энергетическом острове» в Балтийском море. Проект позволит обеспечить электроэнергией 4,1 миллиона домохозяйств.