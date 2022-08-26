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Гаага захотела для себя временного снятия антироссийских санкций

Муниципалитет Гааги захотел получить временное исключение из санкций ЕС в отношении России

Фото: Alireza Parpaei / Unsplash

Муниципалитет нидерландского города Гаага захотел для себя временного исключения из санкций против России. Об этом заявила член городского совета Саския Брейнес в соответствующем письме, передает Reuters.

Так, согласно введенным Евросоюзом (ЕС) ограничениям, правительства и прочие госорганы должны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. В июне и июле Гаага безуспешно попыталась найти поставщика газа на замену «Газпрому». «Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», — говорится в письме.

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Брейнес выразила уверенность в том, что городу предоставят отсрочку, так как Гаага выполнила условие проведение тендера. Новый контракт, вступающий в силу 1 января, будет сильно дороже, чем соглашение с «Газпромом», добавила она.

Альтернативы российскому газу нет

Помимо России, в Европе рассматривают вариант с закупкой газа у сторонних поставщиков. Так, канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с Канадой по этому вопросу, однако к соглашению прийти не удалось. По оценке обозревателя немецкой газеты Die Zeit Петра Пинцлера, при нынешних ценах на голубое топливо экспорт СПГ в Европу не окупается, и канадская сторона сомневается, может ли он выйти на окупаемость в будущем.

Также сорвались переговоры правительства Германии с Катаром. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек объяснил, что ситуация связана с нежеланием арабской страны продавать газ дешевле. «Если Катар не предоставляет самое выгодное предложение, то компании, в том числе и в контексте потребителей, не ошибутся, если выберут не самое дорогое предложение. Так они и поступили», — объяснил он.

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Ближайшие одну или две зимы Евросоюз должен быть готов провести без российского газа. О возможности такого развития событий заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, решение подразумевает ряд первоочередных мер, среди которых продление работы АЭС и угольных станций в Европе.

Ранее в августе верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о приближении Европы к пределу закупок газа из нероссийских источников. По его словам, Европу ждет трудная зима с замедлением экономического роста. «Европе грозит настоящий шторм: цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, приближается зима», — рассказал он. В зимний период, по словам главы евродипломатии, возникнет необходимость экономии энергии.

Цены на газ в Европе взлетели

25 августа цены на газ на европейском хабе TTF взлетели на 10 процентов. В ходе торгов стоимость сентябрьских фьючерсов преодолела отметку в 3350 долларов за тысячу кубометров.

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31 мая 2022

Цены на топливо остаются на высоком уровне в условиях неопределенности с поставками газа из России. С середины июня «Газпром» сократил прокачку по основному маршруту экспорта, «Северному потоку», ссылаясь на проблемы с тем, что из ремонта в Канаде не возвращали необходимое оборудование.

Дополнительную напряженность в ситуацию с поставками вносит намерение «Газпрома» на несколько дней остановить прокачку по трубопроводу по техническим соображениям. Остановлен будет единственный рабочий газоперекачивающий агрегат.

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Марина Совина
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