Первоклассники подожгли макет боевой машины «Град» в российском регионе

Под Воронежем первоклассники забрались в кабину макета боевой машины «Град» и подожгли его

В Воробьевском районе Воронежской области дети 6 и 7 лет забрались в кабину макета боевой машины «Град» и подожгли его. Видео с места опубликовал портал «Вести Воронеж».

На появившихся кадрах виден объятый огнем монумент в российском городе. На месте работают пожарные.

Позже выяснилось, что первоклассники забрались в кабину через нижний люк и начали играть там со спичками. В результате загорелась обшивка сидений. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

Ребята смогли сами выбраться из макета боевой машины, они не пострадали. Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание.

Районная администрация пообещала восстановить макет «Града» в ближайшие дни.

Ранее школьники из Красноярского края сожгли дом и баню учителя ради съемки видео в TikTok. В инциденте никто не пострадал, однако дом спасти не удалось.