Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Первоклассники подожгли макет боевой машины «Град» в российском регионе

Под Воронежем первоклассники забрались в кабину макета боевой машины «Град» и подожгли его

В Воробьевском районе Воронежской области дети 6 и 7 лет забрались в кабину макета боевой машины «Град» и подожгли его. Видео с места опубликовал портал «Вести Воронеж».

На появившихся кадрах виден объятый огнем монумент в российском городе. На месте работают пожарные.

Позже выяснилось, что первоклассники забрались в кабину через нижний люк и начали играть там со спичками. В результате загорелась обшивка сидений. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

Ребята смогли сами выбраться из макета боевой машины, они не пострадали. Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание.

Районная администрация пообещала восстановить макет «Града» в ближайшие дни.

Ранее школьники из Красноярского края сожгли дом и баню учителя ради съемки видео в TikTok. В инциденте никто не пострадал, однако дом спасти не удалось.

Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Nokia окончательно уйдет из России
Непобежденный в UFC россиянин Магомедшарипов назвал причину ухода из спорта
Суд арестовал российского тренера по теннису за изнасилование юных спортсменок
Первоклассники подожгли макет боевой машины «Град» в российском регионе
Специалисты усомнились в пользе похудения для всех
Россиянина отказались осудить за плакат «Миру — мир»
Доступ в подмосковные леса ограничили до 1 сентября
Американец подглядел за голыми туристами через скрытую камеру и попался полиции
На Украине выдвинули новое требование к НАТО
Предложение Шольца отменить право вето в Евросоюзе объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.