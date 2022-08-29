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Российский подросток принял боевую гранату за учебную и подорвался на ней

В городе Зверево 17-летний подросток нашел боевую гранату и подорвался на ней

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В городе Зверево Ростовской области 17-летний подросток нашел гранату и подорвался на ней. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, инцидент произошел 28 августа. В частном доме раздался взрыв, после чего местные жители вызвали полицию и газовую службу. Во дворе дома обнаружили тело парня, который подорвался на гранате.

По словам матери погибшего, он рассказал ей о находке, приняв устройство за учебное, после чего отнес его в гараж, чтобы разобрать. В момент разбора граната сдетонировала.

Ранее в Москве 11-летний ребенок подорвался на игрушечной гранате и получил множественные ранения. Его отец купил в одном из магазинов игрушек муляж гранаты и подарил сыну. После того как мальчик выдернул чеку, произошел хлопок.

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Никита Абрамов
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