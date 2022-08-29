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В российском городе танковый снаряд пробил крышу дома

В Нижнем Тагиле танковый снаряд пробил крышу дома во время учебных стрельб

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Нижнем Тагиле танковый снаряд пробил крышу жилого дома во время учебных стрельб, в результате случившегося никто не пострадал. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «Уралвагонзавода».

Инцидент в российском городе произошел на территории коллективного сада №3 «Треста №88» на Вагонке. Представители российского предприятия уточнили, что боеприпас не мог нанести вред, поскольку не содержал взрывчатого вещества.

«Создана и работает специальная комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося», — отметили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

Сотрудники предприятия уже начали помогать горожанам с ремонтом поврежденной крыши.

В феврале сообщалось, что на хуторе в Митякинском сельском поселении Ростовской области жилой дом пострадал от снаряда.

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Анна Щербакова
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