Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Венгрия решила достичь соглашения с «Газпромом» в сентябре

МИД Венгрии хочет достичь соглашения с «Газпромом» об увеличении поставок газа в сентябре
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Венгрия рассчитывает достичь соглашения с «Газпромом» о дальнейшем увеличении поставок газа. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

По словам министра, Будапешт продолжит переговоры с Москвой и ожидает, что удастся заключить сделку об увеличении поставок уже с сентября.

Ранее по результатам переговоров министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто в Москве «Газпром» начал поставки газа в республику сверх установленных контрактов. Согласно новым договоренностям с компанией, до конца августа в Венгрию по газопроводу «Турецкий поток» будет дополнительно поступать по 2,6 миллиона кубометров газа ежедневно.

В конце июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что Будапешт намерен договориться с Москвой о дополнительной закупке 700 миллионов кубометров газа в течение лета, чтобы спокойно пройти зимний период. До этого венгерское правительство объявляло чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое, в частности, предусматривало увеличение добычи газа с полутора до двух миллиардов кубометров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Крыму ответили на информацию о наступлении ВСУ на юге
Леонида Гозмана задержали в Москве
Россиянке отказали в аренде квартиры в Грузии после вопроса о спецоперации
Цены на электричество в Европе установили исторический рекорд
Российская модель Симона Куст снялась обнаженной и без макияжа
Пользователей популярной игры атаковали хакеры
Стало известно о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Югре
Украинский военнослужащий уличил командование во лжи о «победах»
«Сестры Зайцевы» назвали главное отличие москвичей от жителей других городов
В Херсонской области ответили на сообщения о наступлении ВСУ на юге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.