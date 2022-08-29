Венгрия решила достичь соглашения с «Газпромом» в сентябре

МИД Венгрии хочет достичь соглашения с «Газпромом» об увеличении поставок газа в сентябре

Венгрия рассчитывает достичь соглашения с «Газпромом» о дальнейшем увеличении поставок газа. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

По словам министра, Будапешт продолжит переговоры с Москвой и ожидает, что удастся заключить сделку об увеличении поставок уже с сентября.

Ранее по результатам переговоров министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто в Москве «Газпром» начал поставки газа в республику сверх установленных контрактов. Согласно новым договоренностям с компанией, до конца августа в Венгрию по газопроводу «Турецкий поток» будет дополнительно поступать по 2,6 миллиона кубометров газа ежедневно.

В конце июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что Будапешт намерен договориться с Москвой о дополнительной закупке 700 миллионов кубометров газа в течение лета, чтобы спокойно пройти зимний период. До этого венгерское правительство объявляло чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое, в частности, предусматривало увеличение добычи газа с полутора до двух миллиардов кубометров.