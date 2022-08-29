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Россиянина отказались осудить за плакат «Миру — мир»

В Иваново суд отказался признать дискредитацией ВС России плакат с надписью «Миру — мир»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Иваново советский районный суд отказался признать плакат местного жителя Владислава Гайнова, на котором была надпись «Миру — мир», дискредитацией Вооруженных сил (ВС) России. Об этом стало известно из постановления суда, опубликованного на сайте.

Житель города вышел с плакатом еще 13 марта. Полицейские задержали его и доставили в дежурную часть, а также изъяли личные вещи и смартфон. На Гайнова составили протокол по статье 20.3.3. КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России»).

В суд отправили доказательства вины мужчины, среди которых были рапорты полицейских, протокол об административном правонарушении, а также письмо из экспертно-криминалистического центра МВД по Ивановской области, где говорилось, что плакат не содержит негативной оценки Вооруженных сил России или каких либо утверждений об их деятельности.

«Содержание плаката с вышеуказанной надписью, с которым Гайнов В.А. находился в общественном месте, по мнению суда, само по себе не свидетельствует о дискредитации использования Вооруженных сил России», — говорится в решении суда.

Суд принял решение о прекращении делопроизводства, а также вернуть изъятый смартфон владельцу.

Ранее преподавателя философии из Барнаула Алексея Аргунова наказали за дискредитацию армии России из-за эмодзи «грущу» и «класс» под постами в «Одноклассниках».

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Никита Абрамов
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