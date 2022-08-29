Собянин рассказал о реализации в Москве программы «Мой район»

Собянин рассказал о реализации программы «Мой район» в Раменках и Очаково-Матвеевском

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о ходе реализации в столице программы «Мой район».

Запад Москвы — столица российского кинематографа и высшей школы. Больше 90 лет назад здесь появилась киностудия «Мосфильм». В 50-е годы был реализован мегапроект строительства нового здания Московского университета. Кроме того, Воробьевы горы известны всей Москве как один из любимейших центров зимнего спорта.

«Сегодня мы видим свою задачу в том, чтобы открыть второе дыхание каждому из этих объектов», — отметил Сергей Собянин.

«Мосфильм» активно ремонтирует существующие здания и строит новые павильоны с современными условиями для съемок. В 2019 году студия ввела в строй съемочный павильон №16 и уникальный Дом костюма и реквизита. Среди прочего в нем хранится более 70 ретроавтомобилей и свыше 100 карет и повозок разных эпох.

На завершающем этапе находится строительство еще двух объектов «Мосфильма»: киноконцертного комплекса и 17-го съемочного павильона.

По поручению президента на резервной территории МГУ между Мичуринским проспектом и проспектом Вернадского идет создание Инновационного научно-технологического центра «Воробьевы горы». В результате реализации этого уникального проекта будут открыты сотни новых научных лабораторий и инновационных компаний, которые дадут рабочие места московским ученым, выпускникам вузов и другим высококвалифицированным специалистов Москвы.

Первый кластер ИНТЦ «Ломоносов» также строит правительство Москвы. Здание площадью 65 тысяч квадратных метров будет готово к заселению в конце этого — начале следующего года. «Но уже сегодня мы получили порядка 200 заявок на размещение. Статус участника проекта присвоен 9 высокотехнологичным компаниям», - говорится в сообщении.

Воробьевы горы тоже переживают сегодня свое второе рождение. Здесь работает один из главных туристических аттракционов — канатная дорога через Москву-реку. Этой зимой планируется возобновить работу трех горнолыжных трасс длиной от 170 до 325 метров. В свободное от тренировок время на спуске прокатиться смогут все желающие. Вернутся на свои места и два прыжковых трамплина, без которых сложно представить себе панораму Воробьевых гор.

Новыми точками притяжения на Воробьевых горах станут экстрим-парк и веревочный парк. Будет благоустроена Аллея спортивной славы, связывающая станцию метро «Воробьевы горы» с канатной дорогой, спортивными объектами и набережной Москвы-реки. Вдоль аллеи планируется установить постоянную тематическую экспозицию с ретроспективой зимних Олимпийских игр и достижений наших спортсменов.

В планах на 2022 год и завершение реконструкции эскалаторной галереи, закрытой еще в 1983 году. Через несколько месяцев она вновь будет связывать метро «Воробьевы горы» с улицей Косыгина. Помимо реконструкции исторического здания у выхода из станции метро будут организованы зона отдыха и смотровые площадки.

Со времен застройки кварталов вдоль Мичуринского проспекта главной проблемой местных жителей была удаленность от станций метро: 15-20 минут на автобусе были нормой. Радикальным решением проблемы стало строительство Солнцевской линии метро, в составе которой в Раменках и Очаково-Матвеевском было открыто сразу 5 станций: «Минская», «Ломоносовский проспект», «Раменки», «Мичуринский проспект» и «Озерная».

А с открытием станций «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии местные жители получили десятки новых вариантов поездок по городу.

С другой стороны, в этом районе большую роль всегда играли пригородные электрички. Вот только станции Очаково и Матвеевское располагались в довольно глухих местах и были откровенно некомфортны.

Сегодня ситуация начала меняться. В рамках подготовки к открытию МЦД-4 мы вместе с ОАО «РЖД» открыли две новые станции – Минскую и Аминьевскую, полностью реконструировали Матвеевскую.

Станция Очаково сейчас временно закрыта на реконструкцию, в результате которой она станет полноценным городским вокзалом наземного метро. Сейчас около станций Минская, Аминьевская и Очаково выполняется благоустройство прилегающей территории. Кроме того, в следующем году будет построена станция Поклонная — новый пригородный вокзал.

Одиннадцать новых и две реконструированные станции метро и МЦД – в Москве сложно найти другие районы, которые пережили такую транспортную революцию, как Раменки и Очаково-Матвеевское.

Программа реновации в Раменках и Очаково-Матвеевском — это 69 расселяемых домов и более 17 тысяч москвичей, которые должны переехать в новые комфортные квартиры.

Первые новоселы заехали в дом на Матвеевской улице, д.11 в декабре 2018 году. В настоящее время идет заселение двух новостроек — на ул. Большая Очаковская, д.35Б и и ул. Веерная, д.26А.

В рамках программы благоустройства приводятся в порядок местные парки, зеленые территории и дворы. Среди последних реализованных проектов – благоустройство Большого Очаковского пруда. Очистили водоем, проложили удобные дорожки, разбили газоны, высадили новые деревья и кустарники, установили скамейки и фонари. Сейчас там ухоженная зона отдыха у воды. Свежими и яркими красками заиграли обновленные скверы возле управы Очаково-Матвеевского.

На Университетском проспекте благоустроили Аллею Победы, построили скейт-парк на улице Наташи Ковшовой.

Модернизация социальной сферы — это реконструкция четырех поликлиник — №209 филиалы №2 (ул. Мосфильмовская, д.29А) и №3 (ул. Веерная, д. 34), и детской поликлиники № 131 филиалы №2 (ул. Мосфильмовская, д.27А) и №3 (ул. Большая Очаковская, д.38А).

В новом жилом комплексе на Аминьевском шоссе завершим строительство детского садика на 260 мест — его открытие планируется в 2023 году.

Спортивная инфраструктура Раменок в ближайшие годы пополнится тремя новыми сооружениями. Это ФОК на улице Раменки, вл.19 и два спортивных комплекса на Мосфильмовской улице, д. 41.

Кроме того, за последние годы был проведен комплексный ремонт детской музыкальной школы им. М.Л.Таривердиева (ул. Марии Поливановой, д.3) и детской школы искусств «Вдохновение» (Мичуринский пр-т, д.9, стр.Б). Отремонтированы клуб «Башня», дома культуры «Экран», «Раменки» и «Звезда», входящие в территориальную клубную систему «Оптимист». У станции Матвеевская и на ул. Раменки, вл. 3 открыты межрегиональные ярмарки.

Ведется реконструкция кинотеатра «Планета» на Нежинской улице, который станет многофункциональным общественным центром, где у жителей Матвеевского будет возможность с интересом и пользой проводить досуг.