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Российского студента обвинили в надругательстве над тремя школьниками

В Челябинской области студента обвинили в надругательстве над тремя школьниками

Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ru

В Агаповском районе Челябинской области 17-летнего студента техникума обвиняют в надругательстве над тремя школьниками. Об этом сообщил источник Ura.ru в правоохранительных органах.

По его данным, жертвами россиянина стали три мальчика 12 и 13 лет. Он в августе прошлого года надругался над ними в заброшенном здании на территории поселка, где живут пострадавшие.

Заявление в Следственный комитет было подало только спустя год — о случившемся узнала психолог образовательного учреждения, где учатся трое школьников.

Следователи возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее в Ростове-на-Дону 16-летняя школьница надругалась над второклассником на лестничной клетке в подъезде многоквартирного дома. О случившемся пострадавший восьмилетний россиянин рассказал бабушке, которая написала заявление в полицию. Школьница, которая изнасиловала мальчика, состояла на учете в психдиспансере, выяснили оперативники.

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Анастасия Шейкина
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