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Россиянам назвали способ избежать потери иностранной недвижимости

Эксперт Лабин назвал продажу иностранной недвижимости способом избежать ее потери

Фото: Zaruba Ondrej / Globallookpress.com

Россиянам в качестве способа избежать потери недвижимости за границей назвали ее продажу. Такой совет дал соотечественникам специалист по международному праву Дмитрий Лабин, пишут «Известия».

По словам специалиста, владельцам иностранной недвижимости так же, как и в России, нужно оплачивать коммунальные платежи. Если долги по ним будут большими, то у собственника могут отобрать жилье. Кроме того, эксперт подчеркнул, что обладать недвижимостью за границей гораздо сложнее и опаснее, чем в родной стране, — могут возникать различные юридические риски, повышающие вероятность утраты имущества.

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Лабин подчеркнул важность консультирования с юристами перед приобретением недвижимости за рубежом и отметил, что в ситуации с возможной потерей жилья в Эстонии наступили юридические риски, из-за которых граждане России могут лишиться своих объектов собственности. «Конечно, есть какие-то возможности обращения в суд, но перспективы, на мой взгляд, достаточно маловероятно, что они приведут к желаемому результату. В этой ситуации, наверное, нужно продать эту недвижимость, как-то избавиться от нее, чтобы минимизировать свои потери», — подытожил юрист.

В августе вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар заявил о том, что россияне рискуют потерять недвижимость в стране из-за санкций. Политик отметил, что, если у собственника из-за санкций появятся долги в стране, это может привести в потере недвижимости. При этом россияне больше не могут оплачивать коммунальные счета, так как эстонские банки перестали принимать платежи из России.

Полина Кислицына
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