ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС

Власти Херсонской области сообщили о ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке и ГЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС, начался пожар. Об этом РИА Новости сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

«Было много обстрелов, что-то взрывалось», — сказал он, предположив, что последствия атаки «будут жуткие».

По словам Леонтьева, в результате атаки город остался без электричества и водоснабжения, сейчас из него нельзя выехать. Власти успели оснастить генераторами больницы, утром начнут доставлять воду. Степень разрушений выясняется.

В воскресенье, 28 августа, украинские войска четыре раза обстреляли Новую Каховку, они попали в центр города и район Каховской ГЭС. Всего было выпущено 20 ракет.