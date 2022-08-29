На журналиста «Новой газеты» завели уголовное дело

На журналиста «Новой газеты» Заякина завели уголовное дело за финансирование экстремизма

На журналиста «Новой газеты» и сооснователя проекта « Диссернет» Андрея Заякина завели уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«Басманным районным судом 29 августа 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий Заякину Андрею Викторовичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ сроком до 8 октября 2022 года», — говорится в заявлении суда.

Журналисту грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Что именно вменяется Заякину — в суде не уточнили.

В марте редакция «Новой газеты» объявила о приостановке работы. Это произошло после того, как сотрудники издания получили второе предупреждение от Роскомнадзора за отсутствие маркировки при упоминании некоммерческой организации, признанной иностранным агентом. Вслед за этим несколько журналистов издания запустили медиа под названием «Новая газета. Европа». Позже Роскомнадзор заблокировал его сайт.