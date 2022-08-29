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В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности с 29 августа на 15 суток

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Власти Севастополя решили продлить высокий («желтый») уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, подобный режим в Севастополе будет действовать еще 15 суток — до 13 сентября.

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«Напомню, что эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку», — написал севастопольский губернатор, подчеркнув, что «желтый» уровень террористической опасности вводится для того, чтобы спецслужбы работали в усиленном режиме.

Подобный режим в Севастополе ввели 1 августа — тогда Развожаев заявил, сейчас Севастополь является прифронтовым городом. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что «желтый» уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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