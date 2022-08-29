Россия призвала дать принципиальную оценку обстрелам Запорожской АЭС

Постпредство при ООН в Женеве призвало МПС дать принципиальную оценку обстрелам ЗАЭС

Постоянное представительство России при женевской штаб-квартире ООН направило в Межпарламентский союз (МПС) дипломатическую ноту с заявлением Совета Госдумы, в котором содержится призыв дать принципиальную оценку обстрелам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Киева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление российской дипмиссии.

«29 августа 2022 года постпредство России при отделении ООН в Женеве направило в Межпарламентский союз ноту с заявлением Совета Государственной Думы России, в котором международное внимание привлечено к продолжающимся обстрелам Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями», — говорится в сообщении постпредства.

Ранее стало известно, что американские военные допускают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают окрестности Запорожской атомной электростанции. По словам представителя военного командования США, украинским военным известно о возможных последствиях боевых действий в районе АЭС, они стараются минимизировать риски.

В свою очередь, ООН отказалась делать выводы о том, кто виноват в обстрелах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но призвала к их прекращению. При этом организация пообещала оказать миссии МАГАТЭ, направляющейся на ЗАЭС, помощь с безопасностью и логистикой.