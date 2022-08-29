Назван срок восстановления затопленных наводнениями районов Пакистана

Начальник штаба армии Баджва: восстановление затопленных районов Пакистана займет годы

Восстановление затопленных районов Пакистана может занять годы. Такой срок устранения последствий муссонных дождей и наводнений в пострадавших областях страны назвал начальник штаба армии генерал Камар Джавед Баджва, передает ТАСС.

«Масштабы этих наводнений огромны, и реконструкция и восстановление потребуют времени», — заявил Баджва. Он добавил, что власти, армия и социальные организации продолжают обеспечивать безопасность пострадавшим. Генерал также призвал состоятельных граждан оказать помощь в реабилитации жертв наводнений.

Во время наводнений в Пакистане погиб 1061 человек, более 1,5 тысячи оказались ранены. Согласно данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, сильные дожди и разлившиеся реки повредили более 3,4 тысячи километров дорог, 157 мостов и 950 домов.

Экстремальные осадки в Пакистане начали выпадать с середины июня. Наиболее значительно пострадали провинции Белуджистан и Синд — в 2022 году здесь выпало 298 и 689 миллиметров осадков соответственно. Часть провинции Белуджистан остается под водой. 26 августа Пакистан объявил о чрезвычайном положении.