В ЛДПР рассказали о законопроекте о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Депутат ЛДПР Нилов: фракция разработала проект по защите прав работающих пенсионеров

Заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что фракция предлагает защитить права работающих пенсионеров, вернуть им индексацию и полноценно пересчитывать пенсию ежегодно 1 августа.

«Сегодня в Государственную Думу был внесен проект закона, разработанный депутатами фракции ЛДПР. Мы давно занимаемся вопросом возврата индексации пенсии работающим пенсионерам», — рассказал Нилов.

Мы считаем абсолютно несправедливым, что в пенсионном законодательстве прописана норма, по которой работающий пенсионер получает пенсию без учета индексации Ярослав Нилов заместитель руководителя фракции ЛДПР

Также депутат отметил, что по пенсионному законодательству работающий пенсионер имеет возможность получать повышенную пенсию, увеличенную максимум на три балла в год.

«Хотя за него работодатель платит взносы так же, как и за остальных сотрудников. Не пенсионер может заработать до десяти баллов в год, а работающий пенсионер — только три. При сегодняшней стоимости одного балла получается, что максимальное увеличение возможно на 400 рублей в месяц, а могло было бы на 1400», — подытожил он.

29 августа стало известно, что депутаты из партии ЛДПР разработали законопроект о введении перерасчета страховой пенсии по старости работающим пенсионерам. Документ предлагает перерасчет с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента.

Ранее депутат Борис Пайкин напомнил, что в России работает каждый пятый пенсионер, это почти девять миллионов человек. С одной стороны, заметил он, хорошо, что эта категория граждан востребована экономикой, но с другой — надо помнить, что работают они не от хорошей жизни — средний размер пенсии по старости в 18 тысяч рублей в условиях инфляции явно недостаточен.