Режиссер популярного шоу на Первом канале назвала причину его закрытия

Режиссер шоу «Розыгрыш» Арифулина заявила, что проект закрылся из-за больших затрат

Популярное юмористическое шоу «Розыгрыш», выходившее на Первом канале, прекратило существование из-за больших затрат на его создание. Об этом в интервью журналистке Лауре Джугелии заявила режиссер программы Лина Арифулина. Видео их беседы доступно на YouTube.

«Он ("Розыгрыш" — прим. "Ленты.ру") финансово очень дорогой. Потому что много камер, много наблюдения», — назвала Арифулина причину закрытия проекта. Она также добавила, что работать над передачей было интересно с точки зрения технологий.

Шоу «Розыгрыш» выходило с 2003 по 2012 год. Создатели программы по заранее заготовленному плану разыгрывали звезд шоу-бизнеса. Ее ведущие Валдис Пельш и Татьяна Арно также принимали участие в пранках над знаменитостями.

Ранее телеведущий и актер Сергей Дружко объяснил, почему прекратила существование культовая программа «Необъяснимо, но факт», которая транслировалась на телеканале ТНТ. Причиной, по его словам, также стали финансовые проблемы.